Чехия продвигает собственные фантазии и создает новые мифы, запутавшись в своих интересах и версиях. Поэтому ее претензии о выплате Россией компенсации за взрывы на складах во Врбетице РФ считает неприемлемыми.

Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Она отметила, что текущая ситуация очень напоминает рассказы о похождениях бравого солдата Швейка. Откровенный абсурд и фантасмагорию Чехия пытается выдать за реальные факты и приводит доказательства, которые абсолютно ничего не доказывают.

По словам Захаровой, вся эта путаница не имеет ничего общего ни с реальностью, ни с национальными интересами Чехии, поэтому РФ оставляет за собой право отклонить все требования по выплате компенсаций.

Напомним, что спустя семь лет после взрывов во Врбетице Чехия вдруг надумала обвинить в них двух «агентов ГРУ» и Россию. РФ полностью отрицает свою причастность к этим терактам.