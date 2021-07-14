Авторы бельгийского издания EU Reporter считают, что Черноморский регион становится ареной, где будет происходить противостояние сил НАТО и России. Пересказ статьи предоставляет издание «ПолитРоссия».

Как указывают авторы статьи, учения Sea Breeze-2021, которые недавно завершились, являются опасной игрой НАТО. Журналисты выражают опасение, что эта игра способна перерасти в третью мировую войну.

В этом году проведённые учения стали крупнейшими за всю их историю. Участие приняли около 5 тысяч военных из 32 стран, были задействованы 32 корабля и 40 самолётов, 18 групп морского и наземного спецназа.

Указывается, что корабли НАТО несколько раз пытались устроить провокации и зайти в территориальные воды России, заявив, что они являются украинскими. Инцидент с эсминцем Defender стал среди этих провокаций наиболее громким, из-за чего многие эксперты заявили о возможности мирового конфликта. Впрочем, авторы статьи отметили, что подобное развитие событий не несёт выгоды ни одной из сторон.

Военный эксперт Николай Протопопов недавно заявил, что в НАТО определились насчёт действий в Чёрном море. По его словам, Альянс не планирует покидать регион и продолжит провокации.