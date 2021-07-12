Николай Протопопов, военный эксперт, во время беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что Североатлантический альянс полностью определился с Черным морем.

Согласно его словам, НАТО продолжит осуществлять провокации, не планируя покидать черноморскую акваторию. Он указал на то, что британский МИД прямо заявил о планах продолжить осуществлять заходы в украинские территориальные воды, что предполагает нарушение морских границ РФ рядом с Крымом.

Джеймс Аппатурая, спецпредставитель генерального секретаря военно-политического блока по южно-кавказскому и центрально-азиатскому регионам, заявил, что НАТО не собирается уходить из Черного моря. Он отметил, что это необходимо для поддержания партнеров и союзников Альянса. Аналитик отметил, что натовские силы теперь всегда будут присутствовать в черноморской акватории.