Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в интервью РИА Новости рассказал о том, как граждане попадают в финансовые пирамиды.

В месяц из-за финансовых пирамид люди теряют 30-50 миллионов рублей, но порой бывает и намного больше. Отследить это затруднительно, так как деньги обычно переводятся с карты на карту или передаются кэшем.

По словам специалиста, зачастую люди сами становятся участниками финансовых пирамид и иногда они даже не осознают этого. К примеру, человек может искать информацию про инвестиции, после чего реклама выдаёт ему соответствующие ссылки. Кроме того, финансовые пирамиды весьма агрессивно себя рекламируют. В итоге доверчивые граждане попадаются на их слова.

Лях отмечает, что даже если в рекламе финансовых пирамид участвуют известные персоны, это не означает, что проект успешен. Как правило, эти люди даже не имеют какого-либо отношения к компании, которую они рекламируют.

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