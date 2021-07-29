Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в интервью РИА Новости рассказал о том, как граждане попадают в финансовые пирамиды.

В месяц из-за финансовых пирамид люди теряют 30-50 миллионов рублей, но порой бывает и намного больше. Отследить это затруднительно, так как деньги обычно переводятся с карты на карту или передаются кэшем.

По словам специалиста, зачастую люди сами становятся участниками финансовых пирамид и иногда они даже не осознают этого. К примеру, человек может искать информацию про инвестиции, после чего реклама выдаёт ему соответствующие ссылки. Кроме того, финансовые пирамиды весьма агрессивно себя рекламируют. В итоге доверчивые граждане попадаются на их слова.

Лях отмечает, что даже если в рекламе финансовых пирамид участвуют известные персоны, это не означает, что проект успешен. Как правило, эти люди даже не имеют какого-либо отношения к компании, которую они рекламируют.

Недавно эксперт рассказал, какой недостаток есть у банкоматов с технологией NFC. Как выяснилось, некоторые уязвимости позволяют с легкостью снимать все наличные или собирать данные пользователей.

Вам может понравиться

На видео показали переправу пусковой установки «Ярс» через Оку

Оборонным ведомством России был размещен ролик, на котором демонстрируется, как инженерные войска переправляют ракетный комплекс «Ярс» через реку Ока. Видео публикует телеканал “Звезда“. Данная операция была проведена на территории Владимирской

Немецкие пользователи поддержали строительство «Северного потока – 2»

Немецкие пользователи принялись активно обсуждать новый материал, опубликованный в издании Die Zeit и посвященный проекту «Северный поток – 2». Автор статьи Тео Зоммер заявил, что действия западных стран, направленных против

Российские ученые предупредили об опасности климатического оружия

Исследователи из российской академии ВКО, расположенной в Твери, обвинили НАТО и Соединенные Штаты в проведении опасных экспериментов в сфере разработки климатического оружия. Согласно их словам, речь идет об искусственном воздействии
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 июля – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 29 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 июля – переменная облачность, до 30 °C | Королев: погода, 29 июля – небольшая облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 29 июля – небольшой дождь, до 24 °C | Армавир: погода, 29 июля – ясно, до 30 °C |