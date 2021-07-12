В Аргентине сообщили о результатах исследования вакцины «Спутник V».

Результаты были опубликованы в международном рецензируемом журнале Cell Reports Medicine. Сообщается, что после вакцинации «Спутником V» у 94% людей, которые ранее не болели коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ.

В частности, указывается, что у привившихся людей был отмечен высокий уровень IgG- и вируснейтрализующих антител. Оценка эффективности проводилась после вакцинации аргентинских медработников, также отмечается, что анализ титров проводился как после одного, так и после двух уколов препаратом. Вакцинировались как ещё не болевшие коронавирусом люди, так и те, кто уже перенёс эту инфекцию.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, данная статья является примером позитивных данных, которые были получены в ходе использования «Спутника V».

О вакцине “Спутник V” недавно высказался и британский журнал Nature. В статье было указано, что данную вакцину одобрили уже многие страны, но ей всё ещё требуется разрешение от ВОЗ.