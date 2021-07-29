В городском округе Наро-Фоминск на юго-западе Московской области оштрафовали предприятие «Апрелевский завод теплоизоляций».

Завод занимается производством изоляционных и огнеупорных материалов. Как сообщается, на предприятии произошёл разрыв фильтра. В результате этого инцидента в воздух был выброшен перлитовый песок. Отмечается, что перлитовый песок используется в качестве утеплителя, и сам по себе он не опасен для людей или экологии. Однако выбросы минеральной или строительной пыли могут негативно повлиять на сотрудников предприятия.

Кроме того, аналогичный инцидент произошёл в октябре прошлого года практически на том же самом месте. С учётом этого, предприятие получило более высокий штраф, чем ранее.

Ранее мы сообщали о том, что, несмотря на предпринимаемые странами меры, количество парниковых выбросов продолжает расти. Больше всего выбросов было зафиксировано в 2018 году.