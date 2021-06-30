С 2000 года сразу 20 стран активно взялись за сокращение парниковых выбросов . Они прилежно выполняли все рекомендации, но объем углерода, попадающий в атмосферу, продолжал медленно, но уверенно расти. Так, исследование, проведенное UNSW Sydney, показало, что больше всего выбросов было отмечено в 2018 году. Хотя до него борьба с углекислым газом длилась уже 18 лет.

Издание Phys.org, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24, сообщает, что коронавирусная инфекция не только спровоцировала пандемию, но и несколько снизила объемы выбросов, что можно было бы назвать положительным итогом. Однако ученые уверены, что как только экономики стран мира начнут возвращаться к прежнему уровню, выбросы сделают то же самое.

Эксперты провели исследование, для которого всю человеческую деятельность на планете разбили на пять секторов – промышленность, землепользование, строительство, энергетика и транспорт. После этого были произведены оценки каждой из групп, чтобы выяснить, какая из них больше всего влияет на объем выбрасываемого в атмосферу углекислого газа.

Выяснилось, что за последние 20 лет самым крупным источником парниковых газов ожидаемо стал промышленный сектор. В 2018 году именно он добавил около 20 гигатонн CO2. Заметный рост продемонстрировал и транспорт, что связано с усиливающейся тягой к путешествиям и появлением возможности осуществлять их у все большего количества людей.

В энергетическом секторе ситуация зависит от региона. Если Европа продемонстрировала тенденцию к уменьшению выбросов, то в Азии, напротив, существенно возрос объем производства угольной энергии. Которая существенно загрязняет атмосферу.

В качестве одного из крупных источников углекислого газа ученые назвали большие дома. Профессор Видманн, возглавляющий исследования, заявил, что на их отопление или охлаждение в летнюю жару идет гораздо больше энергии. Кроме того, на большой площади можно разместить огромное количество техники, что также влияет на увеличение выбросов. С промышленностью их, разумеется не сравнить, но на большие дома все же приходится 6 процентов всего углекислого газа, отправляемого в атмосферу.

25 процентов выбросов, по словам профессора, приходится на сектор землепользования. Здесь проблема кроется в вырубке лесов и иных зеленых насаждений. В период с 1990 по 2018 годы, к примеру, человек по всему миру уничтожит 7 миллионов квадратных километров лесов, что не могло не отразиться на чистоте воздуха.

По результатам исследований ученые сделали вывод, что усилия, предпринимаемые для снижения выбросов, явно недостаточны. Чтобы к 2050 году достичь желаемого нулевого уровня, придется поднапрячься.

Так, правительства просто обязаны вводить крупные налоги на выбросы и чрезмерное потребление энергии, а также полностью отказываться от ископаемых видов топлива и переходить на возобновляемые источники.

Руководители предприятий могут посодействовать снижению выбросов, перейдя на энергоэффективные технологии. Простым гражданам ученые рекомендуют также перейти на возобновляемые источники энергии, отказаться от мяса, производство которого способствует загрязнению воздуха, а также пользоваться экологическими видами транспорта вместо автомобилей, автобусов, самолетов и поездов.