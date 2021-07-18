Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда рассказал о причинах поражения Украины в борьбе со строительством «Северного потока-2».

Согласно заявлению депутата, история с газопроводом была проиграна уже несколько лет назад. Он отметил, что власти Украины совершили две важные ошибки, которые и привели к такому результату.

Первой ошибкой является то, что они не проводили работу с общественным мнением Франции и Германии. Дунда указал, что они полагали, что общения с Парижем и Берлином будет достаточно. Однако в последнее время общество начинает давить на политиков, и они становят внутренне центричны ради получения поддержки.

Второй ошибкой является то, что политики не донесли до населения то, что вопрос с «Северным потоком-2» – это вопрос безопасности, а не экономических тарифов. Так, ещё при Порошенко они акцентировали внимание на то, что Украина лишится транзита газа. В России и Германии пообещали это компенсировать.

Ранее медиаблогер Анатолий Шарий заявил, что США и Германия выработали единую позицию по «Северному потоку-2». Эта стратегия, согласно его заявлению, наносит мощный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому.