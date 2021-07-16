Соединенные Штаты и Германия выработали единую позицию по «Северному потоку-2» и она наносит мощный удар по Владимиру Зеленскому и всему украинскому руководству, уверен медиаблогер Анатолий Шарий. По его словам, в ходе встречи и Джо Байден, и Ангела Меркель говорили, что нельзя превращать газопровод в оружие, однако это только слова. Факт остается фактом – газопровод будет достроен и введен в эксплуатацию.

Блогер напоминает, что перед поездкой в Вашингтон Меркель встречалась с Владимиром Зеленским. Он привез в ФРГ множество требований по компенсациям за «Северный поток-2» на протяжении 15 лет. Однако там ему ясно дали понять, что никто и ничего платить не собирается.

Для Зеленского это был не первый, но и далеко не последний позорный провал. Ранее точно также ему было отказано во вступлении Украины в НАТО и ЕС.

Шарий поясняет, что Зеленский чуть ли не клялся, что любой ценой добьется остановки строительства СП-2. Однако Меркель и Байден, позиции которых по газопроводу сошлись, показали украинскому лидеру, что решать этот вопрос будет точно не он. Как, собственно, и все остальные.