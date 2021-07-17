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Специалисты из Австралии сообщили, что коронавирусная инфекция сильно адаптировалась к человеческому организму.

Учёные в настоящее время до сих пор не выяснили, откуда появился коронавирус нового типа. Исследования до сих пор продолжаются. Но было установлено, что коронавирус адаптирован для заражения именно человеческих клеток, а не каких-либо иных существ.

Во время исследования специалисты изучали животных, которые могли являться переносчиками коронавируса от летучих мышей к человеку. Они выяснили, что вирус благодаря рецептору АСЕ2 связывался с клетками человека намного сильнее, чем с клетками животных. В том числе, указывается, связь была сильнее, чем с клетками летучих мышей.

Подобные результаты удивительны для ситуации, если животное являет первоначальным источником инфекции.

Недавно Александр Горелов рассказал о причинах значительного увеличения заболеваемости коронавирусом в России. Также он отметил, что число новых случаев заражения будет расти ещё около четырёх недель.

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