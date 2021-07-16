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Александр Горелов, замглавы по научной деятельности ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал, из-за чего на территории РФ значительно увеличилось количество зараженных COVID-19.

Согласно его словам, в России, как и во многих других странах мира, все еще наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Он отметил, что это связано с изменением различных генетических вариантов коронавирусной инфекции. Эксперт добавил, что при их каждой смене, обычно, происходит увеличение показателя заболеваемости.

На сегодняшний день «мы находимся на данном этапе». Горелов заявил, что заболеваемость будет расти еще, как минимум, 4 недели, пока не достигнет суточного максимума. Далее должна начаться стадия специализации, которая продлится еще столько же времени. Лишь после этого количество инфицированных начнет уменьшаться.

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