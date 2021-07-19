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Учёные из университета Суррея разработали метод, при помощи которого тяжесть заболевания коронавирусом можно определять по слюне пациента. Об этом сообщает издание “Известия”.

Как сообщается, в слюне содержатся маркеры, по которым можно понять, насколько тяжело у человека будет развиваться заболевание. Для этого специалистам необходимо будет проанализировать состав метаболома – в него входят конечные продукты метаболизма. Существенным плюсом такого метода является скорость анализа, который занимает всего лишь несколько минут.

По словам российских учёных, подобный метод анализа они считают перспективным, однако в настоящее время рано говорить о его практическом применении. Так, использовать этот способ необходимо либо на этапе скрининга, либо в амбулаторных условиях. В ином случае на состояние слюны могут повлиять различные факторы, в том числе и пища, а также заболевания ротовой полости или ЖКТ.

Терапевт Иван Скороходов недавно рассказал о наиболее частых последствиях перенесённого коронавируса. Он отметил быструю утомляемость, выпадение волос и исчезновение обоняния.

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