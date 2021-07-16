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Иван Скороходов, терапевт с Урала, решил перечислить последствия коронавируса для организма, чаще всего встречающиеся у пациентов.

Согласно его словам, COVID-19 крайне опасен, так как нарушает работу многих органов и систем, что приводит к негативным эффектам в долгосрочной перспективе и даже вызывает хронические заболевания. Эксперт отметил, что обычно люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, жалуются на быструю утомляемость, выпадение волос и исчезновение обоняния.

Врач заявил, что все осложнения после коронавируса можно разделить на 3 категории. Первая – постковидный синдром, который может продлиться несколько месяцев. Во вторую категорию входят заболевания, вызванные SARS-CoV-2. Третья группа включает в себя декомпенсацию хронических болезней.

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