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Александр Мясников, специалист в области медицины и телеведущий, поведал о частом симптоме дефицита витамина D в организме, который крайне трудно объяснить.

Этим «необъяснимым» признаком являются мышечно-скелетные боли. Согласно его словам, если у человека имеются ярко-выраженные болевые ощущения по всему телу и при этом отсутствуют полимиаллии, грыжи или фибромиаллии, то ему следует обязательно проверить уровень витамина D.

Врач добавил, что для выработки данного микроэлемента вовсе не обязательно загорать на солнце. В действительности он производится даже без воздействия на кожу солнечных лучей – достаточно просто находиться на открытом воздухе. Летом следует гулять на улице не менее 30 минут, а в зимние месяцы – чуть дольше. Следует также чаще употреблять яйца и рыбу.

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