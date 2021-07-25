Заведующий отделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров раскрыл, как на мозг влияет заболевание COVID-19.

Согласно заявлению врача, заболевание COVID-19 приводит к тому, что у некоторых пациентов начинаются различные расстройства памяти и проблемы с мышлением. Иногда у людей возможны даже панические атаки. Эксперт отмечает, что выявлялись случаи, когда страдала также и долговременная память.

Забиров указал, что в настоящее время механизм таких последствий уже ясен врачам – COVID-19 повреждает микроциркуляторные русла головного мозга. Из-за этого сосуды мозга получают микротравмы, и кровь перестаёт поступать в достаточном количестве.

Эксперт отметил, что все эти последствия можно разрешить, если своевременно подобрать подходящее лечение.

Недавно врачи сообщили, что коронавирус оказывает негативное влияние на память и внимание. Эти последствия, как было отмечено, достаточно распространены.