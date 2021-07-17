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В 1972 году был сделан прогноз о том, что в середине XXI века человечество ждёт крах общества.

Этот прогноз сделали специалисты Массачусетского технологического института. Как они заявили, к краху общества приведёт стремление людей к экономическому росту без учёта таких факторов, как экологические и общественные издержки.

Согласно новому исследованию, проведённому при помощи искусственного интеллекта, этот прогноз не только может сбыться, но и раньше предсказанного времени. Указывается, что точка невозврата уже была пройдена в 2020 году. Учитываются десять различных параметров, влияющих на жизнь людей.

В итоге, по словам специалистов, к 2040 году человечество ждёт резкое снижение качества жизни, сокращение производства, а также снижение численности населения. Помешать этому может только устойчивое развитие и инвестиции в образование и здравоохранение.

Недавно учёные заявили, что выбросы углекислого газа продолжают расти, несмотря на предпринимаемые меры. Однако за время пандемии коронавируса объем выбросов снизился.

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  • 16.07.2021
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