Учёные нашли параметр, который даёт возможность точно выяснить уровень защищённости организма от коронавируса после вакцинации.

В настоящее время эффективность вакцин определяется путём измерения концентрации в крови людей противовирусного белка. Метод показал хорошую эффективность при оценке вакцин от гриппа, однако нет доказательств, указывающих на то, что он подходит для оценки вакцин от коронавируса.

Для оценки эффективности вакцин требуется большое количество случаев заражения людей вирусом уже после того, как они были вакцинированы. Их анализы сравниваются с анализами людей, которые были вакцинированы, но не заразились коронавирусом.

В ходе исследования было выяснено, что вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna более эффективны в сравнении с вакцинами Oxford-AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Ранее специалисты рассказали, как лечатся от коронавируса пациенты, которые были вакцинированы. Информацией поделился инфекционист Евгений Тимаков.