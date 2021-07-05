Инфекционист Евгений Тимаков объяснил некоторые особенности лечения коронавируса у людей, которые вакцинировались. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Как он отметил, лечение у вакцинированных людей осуществляется точно так же, как и у тех, кто вакцину не поставил. У поставивших прививку людей проявляются те же самые симптомы, но они выражены в меньшей степени. Кроме того, они не приводят к разрушению органов и ткане, и заболевание протекает намного легче.

У пациентов с поставленной вакциной, прогноз при лечении коронавируса более благоприятный.

Отмечается, что в последнее время коронавирус из-за мутаций стал почти неотличим от сезонных вирусных инфекций, из-за чего пациенты не начинают своевременное лечение.

Медики недавно рассказали, по каким симптомам можно отличить коронавирус от ОРВИ. Потеря обоняния и температура выше 38,5 градусов указывают именно на коронавирус.