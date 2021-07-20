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В Великобритании у летучих мышей обнаружили новый коронавирус. Об этом заявляют представители Министерства здравоохранения страны и учёные из Университета Восточной Англии.

Как сообщается, эксперты изучили малых подковоносых летучих мышей и обнаружили у них новый коронавирус. Эти животные обитают в английских городах.

Отмечается, что выявленный коронавирус довольно похож на SARS-CoV-2. Именно этот штамм коронавируса вызывает у людей заболевания. На данный момент не сообщается, произошли ли уже случаи передачи нового коронавируса от летучих мышей к людям. Также не указывается, существует ли в принципе подобная возможность.

Коронавирус у летучих мышей на территории Великобритании был обнаружен впервые.

Ранее эксперт Николай Дурманов заявил, что может появиться “суперштамм” коронавируса. Для того, чтобы избежать его появления, необходимо снизить число заболевших коронавирусом людей.

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