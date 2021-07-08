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Доктор медицинских наук и эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов в беседе с радио Sputnik заявил о возможности появления «суперштамма» коронавируса.

Он отметил, что этот штамм будет очень сильно отличаться от всех имеющихся в настоящее время мутаций коронавируса, что потребует разработки новых методов лечения. Специалист считает, что вероятность появления новых штаммов зависит от того, как много людей будут заражены известными штаммами.

Для того, чтобы предотвратить появление суперштамма, необходимо снизить количество пациентов с коронавирусом. А сделать это можно лишь при помощи массовой вакцинации, которая помешает циркуляции вируса среди людей.

Также Дурманов сообщил, что вероятность появления штамма COVID-19, против которого все имеющиеся вакцины будут бесполезны, не исключается. Однако учёные уже работают над вакцинами и против таких мутаций.

Специалисты недавно сообщили, что через несколько лет коронавирус станет обычной простудой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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