читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за пандемии коронавируса на Камчатке были введены новые меры ограничения.

Согласно новому указу, сезонные и вахтовые работники должны поставить вакцину от коронавируса. В срок до 15 июля сделать это должно большинство работников. С 15 июля без соответствующего сертификата их попросту не будут пускать в регион на работу.

Аналогичные меры касаются и туристов. С 15 июля они должны будут предоставлять справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, причём пройти тест необходимо не ранее, чем за трое суток до прибытия в регион. Без этой справки путешественников не будут заселять в отели и гостиницы.

Также были введены ограничения, касающиеся массовых мероприятий на открытом воздухе. Так, в мероприятии может быть задействовано не более ста человек.

Недавно туроператоры прокомментировали ограничения, введённые на краснодарских курортах. По их мнению, предпринятые меры избыточны.

Вам может понравиться

НАТО стягивает корабли и самолеты к западным границам России

В РИА «Новости» сообщили, что НАТО стягивает свои самолеты и корабли к западным границам РФ с целью проведения разведывательных операций. Авторы материала также вспомнили о том, как США много раз

НАТО вынуждает РФ вернуться к идее о создании сухопутного коридора из Крыма в Приднестровье

Евгений Сатановский, политолог из РФ, сообщил, что Североатлантический альянс активно подталкивает РФ к идее провести операцию по организации сухопутного коридора в Приднестровье. Согласно его словам, примерно 7 лет назад некоторые

РФ вывела весь Черноморский флот из-за учений Украины и НАТО

Вадим Скибицкий, представитель оборонного ведомства Украины, отметил, что РФ решила задействовать весь базирующийся в черноморской акватории флот по причине начала военных маневров Sea Breeze. Согласно его словам, своими действиями Москва
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июля – ясно, до 27 °C | город Мытищи: погода, 5 июля – ясно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июля – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 5 июля – ясно, до 23 °C | Армавир: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 27 °C |