Из-за пандемии коронавируса на Камчатке были введены новые меры ограничения.

Согласно новому указу, сезонные и вахтовые работники должны поставить вакцину от коронавируса. В срок до 15 июля сделать это должно большинство работников. С 15 июля без соответствующего сертификата их попросту не будут пускать в регион на работу.

Аналогичные меры касаются и туристов. С 15 июля они должны будут предоставлять справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, причём пройти тест необходимо не ранее, чем за трое суток до прибытия в регион. Без этой справки путешественников не будут заселять в отели и гостиницы.

Также были введены ограничения, касающиеся массовых мероприятий на открытом воздухе. Так, в мероприятии может быть задействовано не более ста человек.

Недавно туроператоры прокомментировали ограничения, введённые на краснодарских курортах. По их мнению, предпринятые меры избыточны.