По мнению туроператоров из РФ ввод новых ограничительных мер на краснодарских курортах, включая Сочи, является избыточным решением, способным привести к концу курортного сезона в стране.

Илья Уманский, глава АЛЕАН, считает, что эти ограничения лишь способствуют решению российских путешественников отдохнуть не на родине, а за границей. Данные меры, по его словам, являются излишне жесткими, особенно если учесть, что в других странах туристов принимают на более гибких условиях.

Сергей Ромашкин, руководитель «Дельфина», сообщил, что данные нововведения приведут не к созданию условий для соблюдения социальной дистанции в российских курортных городах, а к пустым пляжам. Он добавил, что за последние несколько дней спрос на туры в России упал почти на 30%. Эксперты предполагают, что данное падение продолжится.