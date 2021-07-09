Политолог Доминик Сансоне заявил, что инцидент с эсминцем Defender изрядно испортил имидж Запада, и теперь НАТО нужно хорошо подумать перед тем, как вновь испытывать терпение России.

Такое заявление Сансоне сделал в статье, опубликованной The National Interest. Пересказ статьи приводит агентство «ПолитРоссия».

Согласно позиции политолога, инциденты, подобные тому, какой произошёл с заходом эсминца Defender в территориальные воды России, серьёзно вредят имиджу Запада. Получаемая же при этом выгода слишком незначительна и риска намного больше. Сансоне отмечает, что страны НАТО не могут без последствий проходить через территориальные воды других стран.

По словам Сансоне, Путин прямо заявил, что это была провокация. Кроме того, США помогали спланировать эту провокацию.

В итоге, как считает политолог, НАТО нет необходимости идти на конфликт с Россией для того, чтобы решить вопросы с Украиной. Также он указал, что Крым сейчас принадлежит России, вне зависимости от того, как считают другие страны.

Недавно в The National Interest заявили, что усиление России на Чёрном море не оставляет шансов НАТО на победу в данном регионе. Отмечается, что наращивать здесь свои силы Россия начала после присоединения Крыма.