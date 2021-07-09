Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог Доминик Сансоне заявил, что инцидент с эсминцем Defender изрядно испортил имидж Запада, и теперь НАТО нужно хорошо подумать перед тем, как вновь испытывать терпение России.

Такое заявление Сансоне сделал в статье, опубликованной The National Interest. Пересказ статьи приводит агентство «ПолитРоссия».

Согласно позиции политолога, инциденты, подобные тому, какой произошёл с заходом эсминца Defender в территориальные воды России, серьёзно вредят имиджу Запада. Получаемая же при этом выгода слишком незначительна и риска намного больше. Сансоне отмечает, что страны НАТО не могут без последствий проходить через территориальные воды других стран.

По словам Сансоне, Путин прямо заявил, что это была провокация. Кроме того, США помогали спланировать эту провокацию.

В итоге, как считает политолог, НАТО нет необходимости идти на конфликт с Россией для того, чтобы решить вопросы с Украиной. Также он указал, что Крым сейчас принадлежит России, вне зависимости от того, как считают другие страны.

Недавно в The National Interest заявили, что усиление России на Чёрном море не оставляет шансов НАТО на победу в данном регионе. Отмечается, что наращивать здесь свои силы Россия начала после присоединения Крыма.

Вам может понравиться

Военный эксперт не исключил проникновения боевых пловцов НАТО в российский Крым

Александр Перенджиев, военный эксперт из РФ, не исключил возможности проникновения в Крым натовских боевых пловцов. В конце прошлого месяца военный корабль британских ВМС нарушил морскую границу России рядом с Крымским

В Подмосковье более 30 тысяч граждан получили бонусы после оплаты услуг ЖКХ

Жители Подмосковья смогут получать кешбэк, а также различные скидки и купоны, при оплате услуг ЖКХ. В регионе стартовала программа «Коммунальный бонус», разработать которую поручил губернатор Андрей Воробьев. Благодаря этой программе,
  • Анна
  • 07.07.2021
  • читать 1 минуту

На Украине создали новую парадную обувь для курсанток после скандала с каблуками

Андрей Таран, руководитель оборонного ведомства Украины, сообщил о создании нового образца парадной обуви для женщин-военных после критики каблуков. Согласно его словам, на новой модели присутствуют шнурки. Она учитывает полноту стопы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 28 °C | город Мытищи: погода, 9 июля – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 9 июля – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 9 июля – ясно, до 29 °C | Армавир: погода, 9 июля – ясно, до 28 °C |