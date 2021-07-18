Телеведущая Алена Водонаева рассказала о завершении учёбы в МГУ и получении диплома.

Об этом Водонаева рассказала на своей странице в Instagram. Также она опубликовала фото с дипломом. Училась ведущая на факультете журналистики, и, по её словам, год был прекрасным, хотя и сложным по нагрузкам. Также она рассказала, что получила впечатлений на всю жизнь.

Многих поклонников весьма удивило, что в дипломе Алена записана как Елена. Как оказалось, многие не знали, что ведущая имеет другое имя, и поинтересовались о причинах его смены. В ответ Водонаева сообщила, что по какой-то причине сотрудница ЗАГСа не разрешила её родителям записать дочь под именем Алена. Сейчас же менять имя слишком хлопотно, так как придётся заменять множество документов, а бюрократию она не любит.

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