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Организаторы конкурса красоты «Miss MAXIM 2021» определили десятку финалисток.

Список участниц был опубликован на официальном сайте конкурса. Подведение итогов состоится 30 июля на мероприятии в честь финала конкурса. Отмечается, что фотография победительницы появится на обложке номера журнала MAXIM, который выйдет в сентябре.

В десятку финалисток вошли две представительницы столицы: 24-летняя Лидия Пономарева и 26-летняя Анна Войт. 25-летняя Юлия Войченко представляет Челябинск, 28-летняя Кристина Мужжухина – Оленегорск. Также в финал прошла 18-летняя представительница Калининграда Валерия Богачева, 22-летняя Алена Ярошенко из Хабаровска, 22-летняя Виктория Богатырева из города Лесной, 30-летняя Анастасия Юрчикова из Ярославля и 22-летняя Юлия Клименко из Красноярска.

Возглавляет рейтинг участница из Екатеринбурга, 24-летняя Елена Ващенко.

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