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Американская актриса Деми Мур с дочерями приняла участие в съёмках рекламы для бренда купальников Andie Swim.

Фотографии 58-летняя актриса опубликовала на своей Instagram-странице. Как отмечается, в кадре актриса лежит рядом со своими дочерьми – 27-летней Таулой, 29-летней Скаут и 32-летней Румер. Все они облачены в купальники одного фасона, но различных цветов – красного, черного, белого и серого.

Как отметила Деми Мур, эта реклама посвящается любви к близким, поэтому она приняла решение позировать вместе со своими детьми. Также она указала, что считает самыми сексуальными тех женщин, которым комфортно в своём теле.

В комментариях поклонники выразили восхищение семейной фотографией, а также заявили, что актриса родила невероятно красивых детей.

Недавно мы рассказывали о фотографиях Екатерины Сафаровой, которая стала победительницей шоу “Холостяк”. На кадрах она предстала на пляже ещё до пластики груди, которую не отрицает.

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  • Анна
  • 07.07.2021
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