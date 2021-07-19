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Правительство США обвиняет Китай в сотрудничестве с хакерами. К обвинениям, как отмечается, присоединились партнёры в Евросоюзе и НАТО.

Как сообщает представитель администрации, правительство США официально приписывает злонамеренную киберкомпанию с использованием уязвимостей нулевого дня в Microsoft Exchange Server. По имеющейся информации, хакерские действия были зафиксированы в марте этого года.

Также представитель администрации сообщил, что в США обеспокоены «дестабилизирующим и безответственным» поведения Китая в киберпространстве. Было заявлено, что Америка вместе с партнёрами и союзниками займётся противодействием этим атакам, так как они являются угрозой для национальной безопасности США, а также для экономики.

Ранее мы сообщали о том, что Украина обвинила Россию в кибератаках из-за учений НАТО в Чёрном море. Как было заявлено, Россия организует хакерские атаки, направленные против ВСУ,

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