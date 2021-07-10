Украинское оборонное ведомство решило обвинить РФ в осуществлении хакерских атак на портал ВМС и публикации ложных сведений о военных маневрах Sea Breeze, идущих в Черном море.

Отмечается, что Россия якобы организует информационные операции, направленные против ВСУ. В качестве примера приводятся «кибератаки», выполненные российскими госструктурами на онлайн-ресурс ВМС Украины. В итоге на нем появились документы и недостоверные сообщения, которые связаны с учениями Североатлантического альянса.

Указывается также, что портал украинского флота на время прекратил свою работу по причине DDoS-атак, осуществленных против сайта военного ведомства. В Минобороны отметили, что, когда угроза была устранена, стартовали работы по обновлению защиты всех интернет-порталов, находящихся под их управлением.