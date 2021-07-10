читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинское оборонное ведомство решило обвинить РФ в осуществлении хакерских атак на портал ВМС и публикации ложных сведений о военных маневрах Sea Breeze, идущих в Черном море.

Отмечается, что Россия якобы организует информационные операции, направленные против ВСУ. В качестве примера приводятся «кибератаки», выполненные российскими госструктурами на онлайн-ресурс ВМС Украины. В итоге на нем появились документы и недостоверные сообщения, которые связаны с учениями Североатлантического альянса.

Указывается также, что портал украинского флота на время прекратил свою работу по причине DDoS-атак, осуществленных против сайта военного ведомства. В Минобороны отметили, что, когда угроза была устранена, стартовали работы по обновлению защиты всех интернет-порталов, находящихся под их управлением.

Вам может понравиться

Глава МИД Украины Кулеба потребовал назвать сроки вступления страны в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО дать ответ по поводу вступления страны в Альянс. Согласно его заявлению, именно Россия является причиной того, что Украина всё ещё не является
  • Анна
  • 09.07.2021
  • читать 1 минуту

Дандыкин рассказал о последствиях провокаций НАТО против России

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия вполне способна дать НАТО отпор. Как отмечается, недавно замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова
  • Анна
  • 07.07.2021
  • читать 1 минуту

Конгрессменов США беспокоят новейшие российские системы ядерного оружия

Высокопоставленный конгрессмен Майк Тернер (республиканец от штата Огайо), член подкомитета Палаты представителей по стратегическим силам США, 7 июля выступил на дискуссии в Институте Гудзона по вопросам противоракетной обороне. Как сообщает
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 июля – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 10 июля – переменная облачность, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 июля – небольшая облачность, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 июля – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 10 июля – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 10 июля – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 10 июля – ясно, до 29 °C |