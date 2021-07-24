Специалисты Цюрихского университета создали алгоритм для управления дронами, который имеет высокую эффективность.

Согласно опубликованной информации, этот алгоритм выстраивает наиболее оптимальные по времени траектории, учитывая ограничения БПЛА. Ранее траектории полёта были менее оптимальными, так как они имели в основе упрощения либо системы дрона, либо описания траектории полёта.

В итоге во время эксперимента беспилотник, управляемый новым алгоритмом, сумел пройти дистанцию за более короткое время, чем пилоты. Как было отмечено, как только алгоритм выстроит наиболее оптимальный путь, он сможет его воспроизводить необходимое количество раз, в отличие от людей.

В настоящее время алгоритму необходимо до часа на расчет оптимальной траектории, поэтому специалисты занимаются его оптимизацией.

Ранее мы сообщали об алгоритме, который был разработан российскими учёными. Данный алгоритм позволяет управлять группами роботов без потери эффективности.