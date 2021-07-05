Учёные из Ярославского государственного технического университета создали уникальную технологию, которая позволяет управлять группами роботов.

Как указывается, созданный алгоритм воспроизводит роевой интеллект животных. Благодаря этому можно обеспечить более высокую эффективность некоторых автоматизированных процессов. В пример приводится сбор урожая, уборка помещений и прочие автоматизированные действия.

Во время уборки роботам необходимо огибать возникшие препятствия, что может привести к нарушениям строя – аппараты отстают от других или вовсе могут потеряться. Это снижает качество работы и вынуждает тратить больше времени и энергии.

Благодаря разработке ярославских учёных, после таких отставаний роботы будут возвращаться в строй, так как во время обнаружения препятствий они будут огибать их синхронно. Отмечается, что прямых аналогов этому алгоритму в настоящее время не существует.

Недавно учёные заявили, что в будущем роботизированные системы смогут размножаться. Это будет необходимо для выживания и выполнения определённых задач.