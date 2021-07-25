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В результате ряда исследований ученым Гарвардского университета удалось понять, по какой причине у детей иногда возникает мультисистемный воспалительный синдром в качестве осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

Специалисты рассказали, что MIS-C характеризуется такими признаками, как боль в животе, резкое повышение температуры, диарея, хроническая усталость, сыпь на разных участках тела. Одновременно с этим возникает гипервоспалительный процесс и цитокиновый шторм, которые, в свою очередь, провоцируют развитие серьезных заболеваний печени, сердца и других органов.

В ходе исследований ученые обнаружили, что в редких случаях частицы коронавируса проникают сперва в желудочно-кишечный тракт, а затем в кровоток, из-за чего и возникает иммунный ответ вместе с воспалительным процессом. У всех детей, у которых был диагностирован MIS-C, анализ показал наличие частиц SARS-CoV-2 в кишечнике, хотя пациенты уже переболели Covid-19.

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