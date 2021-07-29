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Специалисты онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip выяснили недорогие направления для короткого путешествия в последний месяц лета.

Если говорить об авиабилетах, то из Санкт-Петербурга дешевле всего будет отправиться в Москву – билет обойдётся в 4,1 тысячу рублей. В Архангельск можно слетать за 5,8 тысяч рублей. Билет в Мурманск обойдётся в 7 тысяч рублей.

Для москвичей дешевле всего будет слетать в Брянск. За билет придётся отдать всего лишь три тысячи рублей. Немногим дороже обойдётся Липецк – билет туда и обратно обойдётся в 4,3 тысячи рублей. Ещё чуть дороже обойдётся Нижний Новгород и Санкт-Петербург – 4,4 тысячи рублей и 4,5 тысячи рублей соответственно.

На поезде из Санкт-Петербурга можно отправиться за 800 рублей в Выборг, за 1,4 тысячу рублей – в Нижний Новгород, и за 1,6 тысячу рублей в Тверь. Из Москвы наиболее дешевым путешествием на поезде станет поездка в Тулу – 1 тысяча рублей, Ржев – 1,1 тысячи рублей или Тверь – 1,2 тысячи рублей.

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  • Анна
  • 29.07.2021
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