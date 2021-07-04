Анна Елкина, журналистка портала 76.RU, рассказала о проведенном на Алтае отпуске, отметив, что отдых в этом российском регионе выгодно отличается от южных курортов страны.

Согласно ее словам, билеты на авиалайнер из Ярославля обошлись ей в 7 000 рублей в обе стороны. Остановиться можно на различных турбазах, где для бронирования доступны коттеджи или комнаты в деревянных домиках. Самые дешевые варианты обойдутся путешественникам примерно в 500 рублей за ночь, а за аренду комфортабельного дома могут попросить от 7 000 рублей в сутки.

Что касается питания, то большинство домиков оснащены кухнями, поэтому готовить можно самостоятельно. Покупать продукты можно в сетевых магазинах, расположенных в местных поселениях. При этом есть и кафе, но выглядят они не очень презентабельно. В среднем ужин на двоих будет стоить меньше 1 000 рублей. Брать наличные с собой не обязательно, так как почти везде принимают безналичную оплату.