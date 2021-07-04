читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Анна Елкина, журналистка портала 76.RU, рассказала о проведенном на Алтае отпуске, отметив, что отдых в этом российском регионе выгодно отличается от южных курортов страны.

Согласно ее словам, билеты на авиалайнер из Ярославля обошлись ей в 7 000 рублей в обе стороны. Остановиться можно на различных турбазах, где для бронирования доступны коттеджи или комнаты в деревянных домиках. Самые дешевые варианты обойдутся путешественникам примерно в 500 рублей за ночь, а за аренду комфортабельного дома могут попросить от 7 000 рублей в сутки.

Что касается питания, то большинство домиков оснащены кухнями, поэтому готовить можно самостоятельно. Покупать продукты можно в сетевых магазинах, расположенных в местных поселениях. При этом есть и кафе, но выглядят они не очень презентабельно. В среднем ужин на двоих будет стоить меньше 1 000 рублей. Брать наличные с собой не обязательно, так как почти везде принимают безналичную оплату.

Вам может понравиться

InsideOver: Россия необыкновенно жестко отреагировала на появление в Черном мое итальянского фрегата

Россия довольно резко отреагировала на появление в Черном море итальянского фрегата Virginio Fasan. Несмотря на то, что Москва и Рим поддерживают хорошие отношения, корабль моментально взяли под наблюдение и ограничили

NI спрогнозировал исход воздушного боя между Су-35 и Eurofighter Typhoon

Истребитель Eurofighter Typhoon в воздушном бою одолеет российский Су-35, считают военные эксперты американского издания The National Interest. Они заметили, что европейский самолет обладает высокими летными и боевыми характеристиками, что дает

На Кубани началось строительство трассы от Краснодара до Крымского моста

На Кубани в четверг состоялась церемония закладки памятного камня в честь старта строительства новой трассы. Так, указывается, что мероприятие состоялось в Темрюкском районе в хуторе Белый. Новая федеральная трасса будет
  • Анна
  • 02.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 июля – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 4 июля – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 35 °C | Подольск: погода, 4 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 4 июля – пасмурно, до 30 °C |