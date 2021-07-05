Специалисты издания РИА Новости провели исследование и выявили регионы с самыми большими доходами населения.

Выяснилось, что самый высокий уровень материального благополучия в ЯНАО. На следующем месте по доходам находится Ненецкий автономный округ. Указывается, что данные регионы заметно отрываются от следующей позиции.

Третье место занимает Москва. Затем следуют Чукотский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В топ-10 мест с наивысшим доходом входят Санкт-Петербург, Московская область и Мурманская область.

Последнее место занимает Республика Тыва.

Как отмечается, из-за коронавируса доходы россиян в 2020 году упали на 3,5%. Для людей с небольшим достатком это оказалось достаточно серьёзным ударом. Согласно официальным данным, в России в 2020 году за чертой бедности находилось 12,1% граждан или около 18 миллионов человек.

Недавно глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин высказался о введении безусловного базового дохода. Он отметил, что многие страны уже задумываются над этим.