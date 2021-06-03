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Рано или поздно безусловный базовый доход станет реальностью во всем мире, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин.

В своем выступлении на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге политик заявил, что о безусловном доходе сегодня задумываются и говорят многие страны мира. По его мнению, когда-то он действительно войдет в нашу жизнь.

По словам Кудрина, на посту министра финансов он размышлял над некоторыми мерами, которые призваны максимально снизить роль государства в экономике. Политик отводит ему функции «ночного сторожа». То есть, государство должно лишь устанавливать некоторые правила, а также заниматься защитой слабых слоев населения. Ко второй функции как раз и относится выплата безусловного базового дохода всем гражданам страны.

О таком доходе говорил и экономист Василий Колташов. По его мнению, для раздачи денег населению безо всяких условий государство должно выпускать в сто раз больше продукции, чем делает это в настоящее время. Еще одно важное условие заключается в том, что производить ее должны роботы, а не наемные работники.

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