Американские специалисты обнаружили новый способ, который позволяет выяснить тяжесть заболевания коронавирусом.

Согласно имеющейся информации, для этого потребуется анализ, взятый из носоглотки, который позволит выяснить реакцию человека на интерферон. Результаты этих анализов способны определить тяжесть заболевания коронавирусом точнее, чем анализ крови.

В ходе исследования были проанализированы 35 мазков из носа пациентов, больных коронавирусом. Выяснилось, что при данном заболевании в горле и в носу весьма заметно изменяются эпителиальные клетки. При этом у тех, кто коронавирус переносит в лёгкой или средней форме, начинают работать клетки, противодействующие инфекции. У тех пациентов, которые болеют в тяжёлой форме, клетки слабо отвечают на интерферон, из-за чего реакция на инфекцию притуплена.

Подобная реакция на интерферон, который, как уточняется, регулирует активность иммунитета, способствует повышению восприимчивости организма не только к коронавирусу, но и к другим инфекциям.

Биологи недавно выяснили, почему мужчины болеют коронавирусом тяжелее, чем женщины. Для этого они проанализировали образцы крови, взятые у здоровых и заражённых коронавирусом мужчин и женщин.