Команда китайских и американских исследователей попыталась объяснить причины того, почему у мужчин коронавирус чаще протекает в тяжелой форме, чем у женщин.

Отмечается, что мужчины почти 2 раза чаще оказываются в больницах после заражения COVID-19, а вероятность их смерти от болезни в 1,87 раза выше. Поэтому можно предположить, что иммунная реакция имеет определенные различия в зависимости от пола. Чтобы точно ответить на данный вопрос, специалисты провели исследование, в рамках которого тщательно изучили профили низкомолекулярных веществ в полученных образцах для определения характерных для обоих полов метаболитов.

После анализа образцов крови 17 мужчин и 22 женщин, страдавших от коронавирусной инфекции, они сравнили их с образцами здоровых сотрудников медучреждений. В итоге им удалось обнаружить 17 метаболитов, которые тем или иным образом связаны с течением болезни. При этом у мужчин уровень кинуреновой кислоты обладал специфичной связью с реакцией организма на заражение. Теперь исследователям предстоит выяснить, из-за чего именно это происходит.