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Энтони Ди Иорио, являющийся соучредителем сети Ethereum, заявил об уходе из криптоиндустрии и объяснил причины своего решения.

Согласно его словам, отчасти причиной принятия этого решения стали соображения личной безопасности. Отмечается, что у него с 2017 года имеется команда службы безопасности, которая его охраняет. Раскрывать информацию о своих активах, которые у него хранятся в криптовалюте, Ди Иорио не стал.

В скором времени Ди Иорио собирается заняться продажей своей компании Decentral Inc. В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами. Предположительно, стоимость компании составит несколько сотен миллиардов долларов. После этого он думает заняться благотворительностью, а также иными предприятиями, которые не будут иметь какого-либо отношения к криптовалюте. В настоящее время он участвует в проекте Project Arrow, целью которого является создание автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Ранее мы сообщали о том, что майнеры начали массово продавать видеокарты. Причиной является падение курса криптовалют.

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