Стремительное падение основных криптовалют в Китае спровоцировало появление на вторичном рынке страны огромного количества видеокарт. Выбор огромен, покупателям предоставляется возможность приобрести как относительно слабые AMD Radeon RX 470, так и мощные Nvidia GeForce RTX 3090.

Несмотря на то, что графические адаптеры продаются после использования, цены на них на «вторичке» такие же, как и на новые. Однако их приобретение – это лотерея. Ведь для добычи криптовалют видеокарты на протяжении нескольких месяцев работали на пределе своих возможностей.

В некоторой мере массовые продажи бывших в употреблении видеокарт спровоцировало и негативное отношение китайских властей к криптовалютам. В итоге в КНР, на которую приходится более 60 процентов хешрейта майнинга во всем мире, данная сфера деятельности быстро теряет свою популярность.