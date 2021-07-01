читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стремительное падение основных криптовалют в Китае спровоцировало появление на вторичном рынке страны огромного количества видеокарт. Выбор огромен, покупателям предоставляется возможность приобрести как относительно слабые AMD Radeon RX 470, так и мощные Nvidia GeForce RTX 3090.

Несмотря на то, что графические адаптеры продаются после использования, цены на них на «вторичке» такие же, как и на новые. Однако их приобретение – это лотерея. Ведь для добычи криптовалют видеокарты на протяжении нескольких месяцев работали на пределе своих возможностей.

В некоторой мере массовые продажи бывших в употреблении видеокарт спровоцировало и негативное отношение китайских властей к криптовалютам. В итоге в КНР, на которую приходится более 60 процентов хешрейта майнинга во всем мире, данная сфера деятельности быстро теряет свою популярность.

Вам может понравиться

Депутат Олег Колесников 14 лет хранит молчание на заседаниях Госдумы

Журналисты «Важных историй» и сайта Znak.com выяснили, что некоторые депутаты Госдумы многие годы хранили молчание на заседаниях. Как отмечается, Госдума седьмого созыва была избрана осенью 2016 года. За это время
  • Анна
  • 01.07.2021
  • читать 1 минуту

На авиабазе в Катаре нашли мертвым офицера ВВС США, причастного к гибели Сулеймани

На авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре обнаружен труп американского офицера Джеймса Уиллиса, сообщает издание Air Force Times. В настоящий момент проводится расследование с целью установить причины смерти 55-летнего подполковника ВВС. Авторы

Британские СМИ восхитились словами Симоньян об инциденте с эсминцем Defender

Британские СМИ пришли в восторг от заявления главы RT Маргариты Симоньян о вежливости российских пограничников. Известный таблоид The Mirror даже вынес ее высказывание в заголовок. «Мы подтвердили свое звание вежливых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 июля – ясно, до 23 °C | город Мытищи: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 июля – ясно, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 июля – дождь, до 12 °C | Королев: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 1 июля – небольшой дождь, до 19 °C | Армавир: погода, 1 июля – ясно, до 29 °C |