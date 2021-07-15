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Синоптик Александр Шувалов в интервью «Лента.ру» рассказал о сроках окончания жаркой погоды в России.

Как отмечает синоптик, уходить жара будет неравномерно по стране. Так, на северо-западе страны, в Пскове, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге погода начнёт меняться уже к этим выходным. В средней полосе погода начнёт меняться примерно на день позже.

Отмечается, что поначалу температура начнёт снижаться медленно и не особо заметно – с 33-34 градусов до 28-29 градусов. Местами могут пройти дожди и грозы. Примерно с середины следующей недели осадки будут ощутимыми и ежедневными, а температура воздуха составит около 22-25 градусов.

Таким образом, сильная жара останется ещё буквально на 2-3 дня.

Психолог недавно назвал способ, с помощью которого можно справиться с возникшим из-за жары отчаянием. Он порекомендовал использовать логику.

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