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Психолог и психиатр Евгений Фомин назвал способ преодоления отчаяния, причиной которого стала жара.

Как отмечается, в московском регионе установилась сильная жара и люди могут начать ощущать отчаяние из-за того, что чувствуют полную беспомощность из-за погоды. Подавленное состояние не даёт полноценно жить и в итоге это может спровоцировать нервный срыв.

Как сообщает Фомин, в подобном состоянии человек зацикливается на том, что он не переживёт эту жару, даже если ему понятно, что это не так. Поэтому специалист рекомендует использовать логику.

Так, задавая самому себе вопросы и применяя логическое обдумывание, человеку следует понять, что жара не является смертельной, её можно пережить и продлится такая погода максимум пару недель, так как в этом регионе подобная жара никогда слишком долго не держится.

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