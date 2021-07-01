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Портал Defense News рассказал о том, что Швейцария собирается приобрести американские истребители F-35A.

Согласно имеющейся информации, Швейцария хочет приобрести 36 истребителей, чтобы произвести замену своих устаревших Hornet. На самолёты планируется потратить около 6 миллиардов швейцарских франков, что примерно составляет 6,5 млрд долларов. Продаст истребители компания Lockheed.

Отметим, что ранее британское издание The Spectator отметило, что компания Lockheed Martin надула США и продолжает надувать страны НАТО.

Решение приобрести американские F-35 в Швейцарии объяснили тем, что этот истребитель пятого поколения имеет наиболее высокие характеристики по «низкой цене». Так, было указано, что на их закупке получится сэкономить более двух миллиардов долларов по сравнению с истребителями из других стран.

Кроме того, планируется закупка пяти систем ПРО Patriot. Отмечается, что приобретение систем планируется у компании Raytheon Technologies.

Недавно мы сообщали, что российские истребители Су-57 способны сорвать операции F-35, даже не вступая в прямое столкновение. Об этом рассказали в информагентстве Military Watch.

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