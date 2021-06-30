В информагентстве Military Watch отмечают, что истребители Су-57 российских ВКС способны сорвать любые операции американских F-35, не вступая с ними в прямое столкновение, благодаря новым ракетам.

Авторы материала отмечают, что речь идет о гиперзвуковых ракетах Х-47М2 и Р-37М. Последняя способна перемещаться со скоростью до 6 Махов, а первая – до 10 Махов. Они добавляют, что российские боевые машины пятой генерации начнут оснащать данным вооружением в ближайшие 3-4 года.

В статье указывается, что установка новейших ракет на Су-57 станет серьезной угрозой для стелс-истребителей США, из-за чего они не смогут эффективно выполнять поставленные перед ними задачи. Ранее появилась информация о том, что ВКС РФ в текущем году получат два серийных варианта новейших военных самолетов.