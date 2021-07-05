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Сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» недавно оказалась в центре скандала из-за статьи с ЛГБТ-парой.

Несколько дней назад «ВкусВилл» на своём сайте разместил статью «Рецепты семейного счастья». В статье сообщалось о лесбийской паре. В итоге на сеть обрушилась критика, многие пользователи Сети начали призывать бойкотировать марку, а также пообещали пожаловаться на пропаганду гомосексуализма. Кроме того, в адрес представителей компании и героинь статьи начали поступать угрозы.

В скором времени публикации пропала и сеть опубликовала пост с извинениями. Как было заявлено, в компании считают статью ошибкой, которая произошла из-за непрофессионализма сотрудников. Однако на этот раз сеть начали критиковать люди либеральных взглядов, которые заявили, что «ВкусВилл» прогнулся.

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