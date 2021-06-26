В честь Flag Pride Day американское посольство в Москве вывесило радужный флаг. Данная процедура сопровождалась заявлением представителей ведомства о праве каждого человека на получения от жизни всех возможных удовольствий и ее освобождение от предрассудков, ненависти и предубеждений.

Pride Month давно отмечается в странах Запада. Там его называют также «месяцем гей-парадов» на протяжении которого представители сексуальных меньшинств призывают окружающих прислушаться к философии жизни ЛГБТ-сообществ, а также обрести терпимость к ним.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что перед зданием Госдепартамента в конце месяца будет установлен радужный флаг. Он будет символизировать возможность для каждого человека жить полноценной жизнью без предубеждений.