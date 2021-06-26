читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В честь Flag Pride Day американское посольство в Москве вывесило радужный флаг. Данная процедура сопровождалась заявлением представителей ведомства о праве каждого человека на получения от жизни всех возможных удовольствий и ее освобождение от предрассудков, ненависти и предубеждений.

Pride Month давно отмечается в странах Запада. Там его называют также «месяцем гей-парадов» на протяжении которого представители сексуальных меньшинств призывают окружающих прислушаться к философии жизни ЛГБТ-сообществ, а также обрести терпимость к ним.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что перед зданием Госдепартамента в конце месяца будет установлен радужный флаг. Он будет символизировать возможность для каждого человека жить полноценной жизнью без предубеждений.

Вам может понравиться

Бывший министр обороны Украины: На эсминце Defender находились военнослужащие ВСУ

Во время провокации, которую организовал британский эсминец Defender, на его борту находились и украинские военнослужащие. Они представляли специальное подразделение, предназначенное для осуществления абордажных операций и защиты от них. Бывший глава

Герой России Липовой прокомментировал инцидент с британским эсминцем у границ РФ

Североатлантический альянс в очередной раз доказал, что люди для него – это не более, чем пушечное мясо. Иначе он бы не организовывал провокации против России, не жалея британский боевой корабль

Российский беспилотник “Альтиус” в первый раз использовал оружие для поражения учебных целей

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в ВПК рассказывает об очередных испытаниях тяжелого беспилотного аппарата «Альтиус». Сообщается, что на этот раз боевой дрон произвел сброс бомб по наземным целям.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 июня – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 26 июня – переменная облачность, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 июня – пасмурно, до 11 °C | Королев: погода, 26 июня – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 26 июня – переменная облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 26 июня – пасмурно, до 26 °C |