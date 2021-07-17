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На форуме «Крымской платформы», который в ближайшее время пройдет в Киеве, будут обсуждаться вопросы разделения России. Поэтому все участники мероприятия должны быть предупреждены о введении против них санкций российской стороной.

Политолог Сергей Михеев заявил, что грядущий форум направлен на подрыв России. Он предполагает обсуждение вопросов отторжения субъекта РФ, которым является Крым. Следовательно, все политики, которые намереваются в нем участвовать, обязательно попадут под санкции Москвы. И лучше предупредить их об этом заранее.

Напомним, что ранее украинская сторона заявила об ущербе в 135 миллиардов долларов, который был якобы нанесен в результате воссоединения Крыма с РФ. В ответ на это политолог Владимир Джарала заявил, что никакого обоснования этой суммы не существует. Она взята в прямом смысле словам с потолка, чтобы в очередной раз привлечь внимание международного сообщества к Украине.

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