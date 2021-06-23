Исследователи считают, что в будущем искусственные создания, как и биологические организмы, тоже смогут размножаться. В лабораториях уже проводятся соответствующие эксперименты.

Отмечается, что британские и нидерландские специалисты наблюдали за процессом адаптации искусственного генетического кода к окружающему миру. «Дети» роботизированной системы создавались из электронных генов двух «родителей». Полученный результат затем отправлялся в 3D-принтер для изготовления получившегося робота. К примеру, механизм может научиться передвигаться на спине, если лишить его ног, или развить электронную цепь в чипе при разъединении других элементов.

Эксперты добавляют, что эволюция ИИ при этом может происходить не только ради выживания и воспроизведения потомства, но также для выполнения определенных задач, которые заданы условиями окружения. Это и станет фактором сотрудничества между машинами и людьми.