Эксперты заявили, что Абхазия может представлять опасность для туристов. Об этом сообщает URA.RU.

Согласно заявлению специалистов, сейчас на данном курортном направлении заметно выросла криминальная активность. Так, как сообщает президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев, Абхазия весьма популярна у российских туристов за счёт невысоких цен и природы.

Но сейчас всё чаще путешественников здесь обкрадывают или совершают на них нападения. Как заявил Мальцев, преступления на сексуальной почве, драки и воровство, а также бытовая грубость, становятся для данного региона обычным делом.

Впрочем, зампредседателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко уверен, что уровень преступности в Абхазии не более, чем в Сочи. Также он отмечает, что и сами туристы нередко ведут себя не особо хорошо.

Россияне, которые провели свой отдых в Абхазии, недавно пожаловались на грубое отношение к себе. Кроме того, их отказались заселять в отель, хотя он и был оплачен.