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Учёные выяснили, что некоторые любимые многими людьми продукты весьма вредны для мозга.

Учёные из Университета Южной Австралии заявили, что острая пища, содержащая капсаицин, способна привести к ухудшению памяти, а также вызвать снижение умственных способностей. Также они рекомендуют исключить фаст-фуд, так как он уменьшает активность мозга.

Учёные из Германии установили, что выпечка, сладкая газированная вода, а также различные сладости приводят к развитию в мозге различных воспалений. Также эти продукты способны повредить нервные клетки. Учёные из Британского университета Бата также выяснили, что сладкая пища может спровоцировать закупорку артерий.

Китайские специалисты назвали вредными колбасу, сыр и мясные продукты, обосновав это тем, что в них много соли, консервантов и вредных жирных кислот. Эти вещества могут привести к воспалениям и повреждениям кровеносных сосудов.

Недавно доктор Мясников рассказал о вреде колбасных изделий. По его словам, частое употребление колбасы повышает риск развития онкологии.

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