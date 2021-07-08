Сопредседатель Центрального штаба ОНФ и президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль раскрыл, по какой причине некоторые медики советуют своим пациентам не проходить вакцинацию от коронавируса.

Как отмечается, о том, что врачи против вакцинации, стали сообщать некоторые граждане России после того, как была объявлена массовая вакцинация в стране. При этом отговаривают не только профильные врачи, но и медики других специальностей, не имеющие отношения к каким-либо вирусам в принципе – к примеру, косметологи. Рошаль заявил, что врачи тоже являются людьми и они также могут ошибаться.

Сам же специалист уверен в том, что российские вакцины являются полностью безопасными и надёжными, и поэтому ставить прививку от коронавируса следует обязательно. Он отметил, что «Спутник V» прошёл все стадии испытаний и отвечает всем требованиям.

Специалисты из Минздрава недавно перечислили противопоказания к вакцинации от коронавируса. В частности, были отмечены высокая температура и ОРЗ.